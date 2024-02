L’ex concorrente è rientrata nella casa per rivedere i concorrenti. Ma qualcosa nella performance è andato storto.

Durante la puntata del Grande Fratello del 12 febbraio, Fiordaliso è tornata a sorpresa nella Casa, e si è esibita con la sua famosa canzone “Non voglio mica la luna” del 1986. Tuttavia, non ha notato che stava utilizzando il microfono in modo errato, tenendolo capovolto. Quando Rebecca Staffelli le ha fatto notare l’errore, la cantante ha risposto con leggerezza, evidenziando che, data la natura in playback della performance, l’errore non era rilevante.

L’esibizione di Fiordaliso

Fiordaliso ha fatto la sua comparsa nel reality non solo per esibirsi ma anche per fare una sorpresa ai concorrenti, in particolare a Beatrice Luzzi. Entrata in studio sulle note di “Non voglio mica la luna“, la cantante non si è accorta che il microfono era impugnato al contrario, tuttavia nessuno l’ha avvisata e l’esibizione è immediatamente diventata virale sui social.

“Sei talmente emozionata che cantavi con il microfono al contrario“, ha scritto Rebecca Staffelli su un cartellone ripreso dalle telecamere dopo il termine dell’esibizione. “Ero in playback, che mi frega” ha commentato Fiordaliso. “Fantastico che ho cantato così – ha aggiunto inoltre – vabbè ma ho una voce così potente che si sentiva anche da lontano”. “Non avevo fatto le prove“, ha dichiarato ancore la ex concorrente.

Il ritorno di Fiordaliso al Gf

Fiordaliso ha fatto un’apparizione sorpresa dopo aver volontariamente lasciato il programma una settimana fa. La cantante ha quindi chiesto di rientrare nella Casa per incontrare nuovamente i concorrenti, in particolare Beatrice Luzzi, con la quale ha condiviso un commovente abbraccio.

Per Beatrice “è stato un duro colpo” il fatto che Fiordaliso abbia deciso di lasciare il reality. “So che sei arrabbiata – ha affermato l’ex concorrente – non potevo dirtelo, altrimenti mi avresti fatto cambiare idea. Ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha sempre fatto sentire una artista. Voglio vederti felice, non abbiamo mai fatto grandi chiacchiere, ci parlavamo con gli occhi. Vivi scialla, sei forte rossa, ce la fai. Divertiti.”

“So che sei sempre lì a guardare, mi manchi troppo, mi sembra di non potercela fare proprio senza di te, volevo andare via infatti“, ha detto infine Beatrice visibilmente commossa dall’incontro.

Riguardo la decisione di abbandonare il Grande Fratello, annunciata il 5 febbraio, Fiordaliso aveva confessato al pubblico e ad Alfonso Signorini di aver raggiunto il limite della resistenza all’interno della casa. Aveva spiegato che dopo un periodo difficile, il programma l’aveva aiutata a ritrovare sé stessa, ma che la sensazione di chiusura e la lontananza dai figli l’avevano portata a non riuscire più a prolungare la permanenza.