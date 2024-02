Tra Chiara Ferragni e Fedez è finita? Gli indizi social puntano sempre di più verso la conferma della crisi. Poi spunta la dolce lettera d’amore.

Continuano a circolare le insistenti voci sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez che non si sono placate neanche con il ritorno del rapper a Milano dopo il viaggio a Miami. Durante l’ultimo periodo, infatti, Chiara Ferragni è rimasta “sola” a Milano con i due figli della coppia, Vittoria e Leone, mentre Federico Lucia si trovava a Miami.

Da quando è scoppiato il pandoro-gate sono state rare le occasioni in cui sui social Fedez e Chiara si sono mostrati insieme. Ciò ha suggerito che qualcosa nel loro rapporto si fosse incrinato. Sono solo speculazioni o c’è un fondo di verità?

Chiara Ferragni e Fedez stanno ancora insieme?

Sono ormai quasi due mesi che i due coniugi non si mostrano sui canali social insieme, e questo non fa che alimentare le voci sulla presunta crisi coniugale.

Ma altri indizi, invece, puntano in una direzione opposta. Un esempio è la romantica e dolcissima letterina di San Valentino che il figlio della coppia, Leone, ha regalato alla mamma.

Nel biglietto si legge “A mamma e papà, buon San Valentino da Leo”. Poche semplici parole che suggeriscono che tra Chiara e Fedez non è finita. Tuttavia, al momento non è giunta alcuna dichiarazione ufficiale da parte della coppia.

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez: gelo dopo il pandoro-gate

Chiara Ferragni è alle prese con una profonda azione per ristabilire la reputazione del suo brand, fortemente danneggiato dal cosiddetto “pandoro-gate”. Sembrerebbe, inoltre, che da quando è scoppiato lo scandalo sia calato il gelo tra i due coniugi.

L’assenza sui rispettivi canali social potrebbe essere solamente una strategia per tenere l’uno lontano dai problemi dell’altra e viceversa, ma potrebbe nascondersi anche qualche motivazione più importante.

Tuttavia, occorre ricordare che non è la prima volta che la coppia non si mostra insieme per diverso tempo. Basti pensare all’anno scorso quando Fedez è scomparso dai social per settimane dopo lo scandalo del bacio con Rosa Chemical. Come andranno le cose stavolta?