Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza. Le analisi confermano la diagnosi di pericardite. Come sta adesso il ministro.

Sono state ore delicate per il ministro della Difesa Guido Crosetto che nella notte si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy a Roma. I medici hanno formulato una prima diagnosi di pericardite, diagnosi che è stata poi confermata dagli esami effettuati. Il ministro si è presentato da solo all’ospedale lamentando dei forti dolori al petto ed è stato ricoverato d’urgenza. Crosetto è stato quindi monitorato e poi si è sottoposto ad una coronarografia.

Guido Crosetto: impegni cancellati dopo il ricovero

Il ministro rimarrà ricoverato per alcuni giorni e, di conseguenza, sarà costretto ad annullare alcuni degli impegni politici e istituzionali già in programma.

Guido Crosetto

Il giorno del ricovero il ministro era atteso, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dei carabinieri.

Sono presto giunti messaggi di vicinanza da parte di amici e colleghi, tra cui il ministro delle Difesa, il vicepremier Matteo Salvini, oltre al forzista Antonio Tajani e ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Tuttavia, il ministro non è nuovo ai problemi di salute.

Guido Crosetto: i problemi di salute del ministro

Non è la prima volta, infatti, che il ministro della difesa Guido Crosetto soffre di problemi di salute. Infatti, nel 2013 Crosetto era stato ricoverato per problemi cardiaci, per cui era stato monitorato soltanto per una notte. “Sono vivo e vegeto, solo un po’ di stress per la vita che conduco” aveva dichiarato il ministro in quell’occasione, e ha poi aggiunto “Sono stato un cretino, ho raggiunto il record di 150 sigarette e mi hanno ricoverato”.

Stavolta, però, la diagnosi è chiara: pericardite, ossia l’infiammazione del pericardio. Questa problematica può essere causata da infezioni virali e più raramente da batteri, funghi o parassiti.