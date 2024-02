Emergono nuovi dettagli sulla causa civile in atto tra Ilary e Totti: dai conti segreti dell’ex calciatore al trattamento delle figlie.

Il conflitto legale tra Totti e Blasi si arricchisce di nuovi elementi. Il quotidiano “La Verità” ha condiviso alcuni dettagli emersi in seguito all’approvazione da parte della magistratura di includere Cristiano Iovino, il personal trainer che Totti aveva accusato di essere l’amante di Blasi, tra i testimoni.

Di fronte a queste accuse, Ilary avrebbe preparato una lista di donne con le quali Totti l’avrebbe tradita, mettendo in luce la disputa sul valore dell’assegno di mantenimento, determinato in base alla responsabilità della fine del matrimonio. Nel documento depositato presso il Tribunale Civile di Roma, inoltre, pare sia stato fatto riferimento alla passione per il gioco d’azzardo dell’ex calciatore e ad alcuni conti bancari segreti.

I conti segreti di Totti

Nel corso della causa civile in atto, volta a stabilire l’importo del mantenimento, Ilary Blasi ha accusato Totti di sprecare somme considerevoli in gioco d’azzardo. Gli avvocati difensori hanno citato trasferimenti di denaro dall’ex calciatore al Casinò di Montecarlo tra il 2020 e il 2023, sostenendo che tali fondi avrebbero dovuto essere destinati al sostentamento familiare. Inoltre, hanno portato alla luce il rilevamento di ulteriori transazioni, le quali ammonterebbero complessivamente circa 3,5 milioni di euro.

Stando a quanto emerso, dunque, l’ex calciatore della Roma avrebbe “omesso il deposito di un conto corrente acceso presso Unicredit, di un conto corrente statunitense e, presumibilmente di un altro conto corrente in Singapore“, si legge sul quotidiano.

Le accuse per il trattamento delle figlie

Tuttavia, la vicenda non coinvolge solamente questioni finanziarie, ma vi sono anche accuse relative alla cura delle figlie Isabel e Chanel. In particolare, Totti “non permetterebbe a Isabel, nonostante l’impegno preso, di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza“.

Sembra inoltre che l’abbia più volte lasciata sola a casa o in albergo, per dedicarsi ad impegni mondani, oltre a non aver avvisato Ilary degli spostamenti dei figli durante il viaggio a New York, trascurando anche l’ “organizzazione per il fine settimana“.

Attraverso questi nuovi elementi, la squadra legale di Blasi punta a dimostrare un mancato impegno di Totti nel condividere informazioni e responsabilità riguardanti il benessere dei loro figli.

