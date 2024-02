Elettra Lamborghini ha pubblicato sui suoi canali social una foto mentre con le mani si nasconde la pancia. Sta annunciando una gravidanza?

Sono ormai anni che periodicamente spuntano indizi su un’ipotetica gravidanza di Elettra Lamborghini, ma stavolta il post che ha pubblicato ha acceso il web. Infatti, l’ultimo post Instagram di Elettra Lamborghini sembrerebbe proprio essere l’annuncio di una gravidanza. In poche ore sono giunti migliaia di commenti da parte dei fan che attendono una conferma da parte della showgirl.

Elettra Lamborghini: pancino sospetto su Instagram

Nella foto si mostra con le mani sopra la pancia, quasi a voler evidenziare che ci sia qualcosa da nascondere, o da proteggere.

Pochi mesi fa Elettra Lamborghini ha espresso il desiderio di avere dei figli insieme al marito, il disk jockey Afrojack. Tuttavia, ha sempre chiarito che ancora non c’era alcuna gravidanza in vista.

Saranno cambiate le cose? Molti utenti sotto al post pubblicato dalla cantante hanno ipotizzato che Elettra sia oggi in dolce attesa, pur non essendo giunta alcuna conferma ufficiale.

Tuttavia, alcuni utenti hanno avanzato un’altra ipotesi secondo cui la posa dell’immagine servisse a mostrare l’enorme anello che indossava al dito. Quale sarà la verità e qual era l’intento della cantante?

Elettra Lamborghini: i nuovi progetti

Gli scatti pubblicati da Elettra Lamborghini mostrano la conduttrice del programma comico Only Fun prima della presentazione dell’ultima edizione.

La showgirl indossa un elegante abito nero con le immancabili stampe animalier. A impreziosire il look ci sono stati gli scintillanti gioielli che Elettra indossava tra le dita. Si tratta di importanti anelli tempestati di gemme scintillanti.

Elettra al momento non ha ancora fatto alcuna dichiarazione ufficiale relativa ad una gravidanza, ma ciò che è certo è che la conduttrice è molto presa dalla sua carriera in questo momento, visto che a breve inizierà la nuova edizione dello show comico Only Fun condotto dalla Lamborghini insieme ai PanPers.