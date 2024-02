L’attrice si è concessa un viaggio negli Emirati Arabi per riprendersi. I fan si sono scatenati dopo aver visto le foto.

Martina Colombari è stata di recente operata d’urgenza all’addome a causa di una peritonite che l’ha costretta al ricovero in ospedale. Dopo una terribile settimana, l’attrice è tornata a casa per poi partire verso gli Emirati Arabi e godersi alcuni giorni di puro relax, in modo da riprendersi totalmente dall’operazione. I fan, però, preoccupati per la sua salute, hanno voluto farle notare in maniera più o meno educata che fare il bagno in piscina dopo un intervento del genere, non è assolutamente consigliato.

Martina Colombari a Dubai

Il peggio è passato per Martina Colombari che, dopo l’intervento all’addome, si trova in vacanza Dubai. L’attrice e conduttrice ha pubblicato sui suoi account social delle fotografie che la immortalano con un bikini di colore blu mentre si trova in piscina, con la parte superiore del corpo parzialmente immersa nell’acqua.

Tra i numerosi apprezzamenti relativi alla sua invidiabile forma fisica, alcuni hanno espresso critiche per il fatto che si trovasse in piscina poco dopo essere stata ricoverata in ospedale per un’intervento chirurgico d’emergenza. “Martina abbi pazienza, ma cerca di spiegare che tipo di intervento che hai avuto, magari lo hai fatto in laparoscopia, altrimenti ci sentiamo tutti noi operati d’urgenza, presi in giro alla grande. Non si può essere in questo modo, io ho portato la pancera per due mesi“, ha scritto un utente sotto il post. “Bah che recupero rapido, io dopo appendicite due settimane con i punti“, commenta un altro.

La risposta di Martina Colombari

La risposta di Martina Colombari non si è fatta attendere: “Ovviamente non ho fatto il bagno! Dovete sempre creare polemiche” ha detto l’attrice. Già tra i commenti, alcuni avevano suggerito che potesse aver soltanto inumidito le gambe senza fare un vero e proprio bagno. Tuttavia, le osservazioni negative sono state decisamente di più.