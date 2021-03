Gianni Morandi si trova ancora ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena e sui social ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Dopo una decina di giorni dal terribile incidente nella sua villa di Bologna, Gianni Morandi ha postato una foto sui social dove si intravede una delle sue mani ustionate: il cantante è in netto miglioramento, ma dovrà ancora portare le bende per alcune settimane. “Dall’ospedale Bufalini di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti…”, ha scritto il cantante, che nonostante le ferite continua a mostrare ai fan il suo ottimismo.

Gianni Morandi: la mano senza bende

Con un ramoscello di ulivo tra le mani bendate, Gianni Morandi si è mostrato sorridente ai fan dei social. Nei giorni scorsi il cantante era stato travolto da una polemica per una foto in cui si vedeva sua moglie, Anna Dan, intenta ad aiutarlo a mangiare nel Centro grandi ustionati di Cesena.

Nonostante le polemiche seguite alla foto (e per cui in molti se la sono presa per via della visita di sua moglie nel centro specializzato) sui social Morandi continua a ricevere il sostegno dei suoi fan: in tanti gli hanno rivolto i loro auguri per una pronta guarigione e hanno mostrato il loro entusiasmo nel vederlo felice. Con le evidenti fasciature alle mani – dovute alle ustioni che si è procurato nella sua casa di Bologna – Morandi non ha perso il suo naturale ottimismo, e sui social continua a mostrarsi sereno e sorridente.

La visita della moglie

In molti hanno avuto da ridire per la visita di sua moglie Anna Dan in ospedale. A causa delle norme in vigore contro il Coronavirus infatti, è vietato fare visita ai parenti o ai congiunti ricoverati in ospedale. Nonostante la polemica Gianni Morandi non ha replicato, e via social si è limitato a scrivere una dedica a sua moglie: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…”, ha scritto.