Per il suo compleanno Lady Gaga ha spento le candeline a Roma e in compagnia di un cesto di fiori inviatole dal fidanzato, Michael Polansky.

Lady Gaga, star internazionale della musica e non solo, attualmente si trova a Roma impegnata sul set della pellicola House of Gucci il nuovo e attesissimo film del regista Ridley Scott e proprio nel giorno del suo compleanno, l’artista ha ricevuto una romantica e inaspettata sorpresa da parte del fidanzato, l’imprenditore tech Michael Polansky. L’uomo le avrebbe fatto recapitare, direttamente nella stanza dell’albergo, un’enorme cesta di fiori che la cantante ha anche condiviso emozionata sul suo account Instagram.

Lady Gaga: un compleanno fra i fiori

Il 28 marzo Lady Gaga (al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta) ha spento 35 candeline e per l’occasione il suo fidanzato ha pensato bene di stupirla, come? Omaggiandola con una meravigliosa composizione floreale inviatale direttamente nella stanza dell’hotel romano in cui alloggia la popstar.

“Quando il tuo fidanzato ti manda tutti i fiori a Roma per il tuo compleanno. Ti amo tesoro… Non vedo l’ora di essere a casa con te e i nostri cani, è tutto ciò di cui ho bisogno.” Questo è il messaggio d’amore che Lady Gaga ha scritto sul suo account Instagram per accompagnare la foto del cesto di fiori che Michael Polansky, il suo fidanzato le avrebbe mandato direttamente in albergo.

Lady Gaga in Italia per “House of Gucci”

La cantante si è lasciata immortalare abbracciata al suo regalo dato che lei e il fidanzato sono distanti da qualche tempo per via degli impegni d’attrice di lei. Lady Gaga è infatti una delle protagoniste del film House of Gucci girato in Italia e dove è stata scelta per interpretare il ruolo di Patrizia Reggiani la donna che nel 1995 è stata condannata come mandante del delitto del marito, Maurizio.