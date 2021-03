Il principe William è l’uomo calvo più sexy del mondo. A stabilirlo una ricerca di esperti di chirurgia estetica del centro medico Longevita.

Il principe William ha un primato che gli altri appartenenti alla Royal Family non possono vantare: è l’uomo calvo più sexy del mondo. Il marito di Kate Middleton è comparso su Google con oltre 17 milioni di menzioni e, accanto al suo nome, gli aggettivi più usati sono “sexy” e “attraente“. Il figlio di Carlo d’Inghilterra guida una classifica dove sono presenti veri e propri sex symbol, come Mike Tyson e John Travolta.

Il principe William primo in classifica: ecco chi ha battuto

Un titolo che nessuno si aspettava, quello che ha conquistato il principe William. E’ l’uomo calvo più sexy del mondo e a stabilirlo sono i numeri, non chiacchiere. Secondo una ricerca condotta dagli specialisti in chirurgia estetica del centro medico Longevita di Londra, il fratello di Harry è desiderato da oltre 17 milioni di persone.

Nello specifico, lo studio ha analizzato le volte in cui i Vip sono stati definiti “sexy” negli articoli online che li riguardano. William ha ottenuto ben 17,6 milioni di ‘risultati’, sbaragliando a mani basse la concorrenza. Al secondo posto, infatti, troviamo il 54enne Mike Tyson, che ha riscosso ‘soltanto’ 8,8 milioni di menzioni “attraente” su Internet.

Quindi, il principe William, oltre ad essere destinato a diventare re del Regno Unito, è anche l’uomo calvo più sexy del mondo.

La reazione degli altri “sexy” della classifica

Il marito di Kate Middleton, ovviamente, non ha commentato l’ambito titolo. Così come hanno scelto la via del silenzio tutti gli altri membri della Royal Family. Qualcosa da ridire, invece, l’hanno avuta alcuni volti inclusi/esclusi dalla classifica. In primis Dwayne Johnson The Rock, che due anni fa ha conquistato il primato. Via Twitter, sostenendo ingiusta la vittoria di William a discapito di Larry David, ha commentato:

“Per tutti i toast alla cannella, come diavolo può succedere quando c’è ancora in giro Larry David?”.

How in the cinnamon toast f*ck does this happen – when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount ☑️😊 https://t.co/ztO6ND4vk9 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021

In disaccordo con la classifica anche Bautista, che ha condiviso con i fan un video in cui mostra cosa significa essere veramente sexy.

Looks up definition of “SEXY” 😂 https://t.co/EhwhY9YE2p pic.twitter.com/nnHypohuma — The Artist Formerly Known as Super Duper Dave (@DaveBautista) March 27, 2021

Critiche a parte, la lista stilata da Longevita vede al terzo posto, con 7,4 milioni di menzioni, l’attore di Fast & Furious Jason Statham. Nella top ten ci sono anche Michael Jordan, il cantante Pitbull, Bruce Willis, Floyd Mayweather, Vin Diesel e John Travolta.