L’imprenditore campano, molto preso dall’influencer, decide di lasciare la sua fidanzata e di proseguire la conoscenza con lei nel programma.

E’ da parecchi giorni che il triangolo Sorge–Codegoni–Antinolfi sta facendo discutere. Il ragazzo, infatti, è conteso dalla sue ex fidanzata (Soleil) e dalla sua nuova fiamma (Sophie) che, durante la diretta di lunedì, hanno dato il meglio di loro, dicendosene di ogni. E, per quanto c’è chi crede che si tratti di dinamiche “ben architettate” da casa, il gesto dell’Antinolfi ha letteralmente spiazzato tutti:

Come tutti sappiamo, in tutto questo il ragazzo ha anche una fidanzata fuori: tuttavia, a quanto pare dobbiamo parlare al passato. Gianmaria, infatti, ha deciso di scaricare Greta Mastroianni per viversi al meglio la conoscenza con Sophie che, di contro, non si fida particolarmente dell’imprendore che, per convincerla, le ha fatto un discorso abbastanza strutturato.

BlogTivu ha riportato i punti salienti del suo discorso alla ragazza: “L’unica persona che io ho guardato dopo venti giorni qui dentro sei stata tu. (…) Non lo avevo programmato, non l’avevo previsto. È nato tutto qui. Mi sono trovato in una totale confusione e sabato alla festa mi sono detto è fatta. (…) Se io mi sono mosso nei tuoi confronti è perché ho già deciso di perdere una persona. Ho già scelto la persona che mi può piacere in questo momento. Dammi la possibilità di riacquistare la tua fiducia. Non voglio stare lontano da te, non voglio smettere di guardarti. Non voglio smettere di parlare con te. Perché mi piaci, ma non perché sei bella fisicamente”.

E voi credete alle intenzioni di Gianmaria?