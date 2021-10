Vi raccontiamo della passione “culinaria” di Fedez e Chiara Ferragni: dalle torte più sobrie ed eleganti a quelle più bizzarre.

Si sa, quando si tratta di festeggiare “in grande” i Ferragnez sono sempre in prima linea: da sempre, il rapper e l’influencer hanno coronato ogni occasione, da compleanni a eventi generici, con particolarissime torte che, da sempre, hanno catturato l’attenzione dei loro followers.

Risale ad oggi (ve lo riproponiamo qui) l’ultima torta “a tema querele“, realizzata da Chiara Ferragni su esplicita richiesta del festeggiato in seguito agli ultimi eventi accaduti. Tuttavia, non è la prima volta che la coppia più amata d’Italia ha fatto parlare di sé per la particolarità delle sue “scelte culinarie”. In primis, tutti ricorderanno la torta per il piccolo Leone in occasione del suo terzo compleanno: il dolce, tema supereroi, ricalca la passione del primogenito di casa Ferragnez e si struttura su tre piani occupati da pupazzetti di Spiderman, Hulk, Batman e chi ne ha più ne metta. Ecco qui lo scatto:

Le torte “speciali” dei Ferragnez non finiscono qui: ad aver ricevuto numerose sorprese golose è stata anche la piccola Vittoria, l’ultima arrivata in famiglia. L’influencer si è subito assicurata che la piccola si trovasse a suo agio, tant’è che, per ogni mesiversario, le ha riservato immense torte a tema rosa. Tra orsetti e pasta di zucchero, i dolci golosi per Vittoria hanno destato perplessità nei followers, in quanto è stata ritenuta discutibile la scelta di agire così “in grande” anche se la neonata non ricorderà nulla non appena cresciuta. Ecco qui alcuni scatti:

E le sorprese non sono ancora finite! Mega torta di compleanno anche per Matilda, la pelosetta di casa! La tenerissima bulldog francese è forse la compagna di vita più storica dell’influencer, oltre che galeotta per la nascita dell’amore con suo marito. Vi mostriamo qui lo scatto della torta della piccola: bizzarra, ma sempre amorevole il pensiero che Chiara ha riservato alla sua figlia “a quattro zampe”