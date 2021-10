L’attrice, ospite del programma di Serena Bortone, si racconterà a 360 gradi dai successi professionali ad aneddoti personali.

Anche oggi va in onda il consueto appuntamento di Oggi è un altro giorno, lo storico programma di Serena Bortone in onda su Rai 1 in fascia pomeridiana, dalle 14 in poi. Tra gli ospiti di oggi, ritroviamo una raggiante Neva Leoni, che interpreta il ruolo di Tina nella famosissima serie “Il Paradiso delle Signore“. L’attrice, inoltre, ha preso parte alla nuova fiction “Cuori“, al via da domenica sera su Rai Uno. La giovane si racconta dunque ai microfoni della Bortone:

La ragazza, in “Cuori”, interpreta un’infermiera, che affianca un’equipe chirurgica nei lontani anni 60. Dunque, si parte con un excursus in merito all’emancipazione femminile, tema principale della serie. La ragazza parla del suo personaggio: “Lavoro a stretto contatto con Carola Stagnaro: eravamo le infermiere laiche, affiancate dalle suore di ospedale. Serenella si è conquistato il suo lavoro, ma il cuore vuole ciò che vuole…“. La ragazza inoltre parla un po’ di Tina e del percorso umano e lavorativo che svolgerà nella serie: “Senza dire nulla, ci sono dei problemi che hanno spinto Tina al Paradiso: abbiamo toccato problemi col marito, che pare sia rimasto a Londra. E’ tornata per trovare sé nelle sue origini” ha raccontato non nascondendo la difficoltà nell’evitare di spoilerare qualcosa.

La ragazza ha poi parlato della sua vita privata, in particolare dell’amore: “Mi sposerò l’estate prossima! Le Coliche sono bravissimi! Claudio è molto divertente, è creativo, non si lamenta. Ha creato il suo mondo e ora sto vedendo i frutti”. Neva ha ricevuto al cinema la proposta di matrimonio dal suo Claudio: “Era sullo schermo del cinema, ha detto che doveva farmi una domanda. Lui era dietro di me, mi ha posto l’anello e mi ha chiesto la mano. Aveva chiesto la sala tutta per noi e io non lo sapevo“.