La stella del cinema italiano si racconta a Serena Bortone, ricordando emozionante momenti della sua storica e iconica carriera da attrice.

Nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno la conduttrice Serena Bortone ha accolto un’ospite del tutto speciale, nonché conosciutissima in tutta Italia: parliamo di Milena Vukotic. La bravissima attrice, divenuta nota al mondo grazie al ruolo di Pina, moglie dell’iconico Fantozzi, è poi stata amatissima per la sua interpretazione di Enrica, moglie di Nonno Libero nella conosciutissima serie “Un medico in famiglia”. Ecco cosa ha dichiarato Milena nel corso dell’intervista:

La donna parla subito della sua esperienza parigina: “Sono stata al conservatorio, ho studiato il teatro lì ed è stato un periodo molto importante“. Parlando di come è diventata attrice, Milena ammette: “Non poteva essere altrimenti: sin dall’inizio ho respirato atmosfera di musica e spettacolo“. L’ultima esperienza col film Selfie Mania, presentato con un filmato, ha insegnato all’attrice ad adeguarsi alle nuove generazioni… partendo proprio con i selfie! Poi ripercorre la sua esperienza a Ballando con le Stelle, ma anche dei suoi successi professionali: “Ho lavorato con tanti meravigliosi registi” ha ammesso.

Dopodiché, Milena parla del suo ruolo di Pina in Fantozzi: “Ci sono molto affezionata. E’ stato un momento importante per me” ha dichiarato. Paolo Villaggio, che interpretò proprio Fantozzi, era infatti molto felice di avere proprio Milena come complice sul set. L’attrice poi ammette di non essere così sicura di se stessa: “Di Pina forse mi appartiene l’insicurezza. Man mano che si continua si è sempre più insicuri, dovrebbe essere il contrario, ma va bene anche così”.

Qualcuno inoltre ci ha tenuto a mandare un saluto a Milena: parliamo di Maurizio Nicchetti. Il collega fa recapitare un filmato all’attrice, spendendo solo belle parole per lei: “L’unico difetto è che è un po’ golosa, ma mi piace anche questo di lei! Lavorare con lei è una lezione di gioventù” ha dichiarato lui. Commossa, Milena ha risposto a Maurizio rilevando parole di stima.