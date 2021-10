“Mille di queste querele”, ha scritto Fedez su Instagram mostrando felice la sua torta a tema. Dolce che aveva espressamente chiesto alla Ferragni.

Lo aveva chiesto a Chiara Ferragni nei giorni scorsi: “Una torna a tema querela”. Detto, accontentato. Fedez ha postato su Instagram alcune foto del suo singolare dolce di compleanno. Ebbene, la tematica è stata ampiamente rispettata: “Tanti auguri a me. Mille di queste querele”, ha scritto il rapper sui social, mostrando con orgoglio il suo regalo.

È la seconda sorpresa di giornata per Fedez, dopo quella confezionata per lui da Amazon. Il rapper si è trovato davanti un gruppo di Mariachi, armati di chitarra e sombreri, intenti a cantare per lui il celebre brano “Tanti auguri a te”.

Dedica particolarmente gradita da Fedez, ripreso per l’occasione dalla consorte Chiara Ferragni, la quale gli ha riservato un post sui social: “Auguro il più felice dei compleanni alla mia pazza metà, l’uomo che ha cambiato ogni mia prospettiva e mi ha fatto pazzamente innamorare. L’uomo che mi ha reso madre e che ha creato la famiglia più bella di tutte insieme a me. L’uomo che mi rende orgogliosa ogni giorno, che condivide i miei valori e che mi fa ridere più di chiunque altro. Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Buon compleanno amore mio“.