“Tanti auguri a te” cantata da un gruppo di musicisti messicani: davvero niente male la sorpresa di Amazon a Fedez nel giorno del suo compleanno.

“Ecco come Amazon ha sorpreso Federico per il suo compleanno”. Lo ha scritto Chiara Ferragni su Instagram, in una delle numerose story pubblicate dalla celebre influencer sul noto social network. La sorpresa? Decisamente curiosa, originale, inusuale: la classica canzone “Tanti auguri a te” intonata da un gruppo di “mariachi” messicani, con le immancabili chitarre e i sombrero in bella vista.

“Grazie Prime Video. E grazie Mariachi”, ha scritto Fedez su Instagram, sorridente e… sorpreso nel cedere il siparietto preparato per lui da Amazon.

Ora bisogna solo attendere la sorpresa della moglie, Chiara Ferragni, la quale ha già dedicato al marito un post social davvero tenero: “Auguro il più felice dei compleanni alla mia pazza metà, l’uomo che ha cambiato ogni mia prospettiva e mi ha fatto pazzamente innamorare. L’uomo che mi ha reso madre e che ha creato la famiglia più bella di tutte insieme a me. L’uomo che mi rende orgogliosa ogni giorno, che condivide i miei valori e che mi fa ridere più di chiunque altro. Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Buon compleanno amore mio“.