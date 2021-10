Secondo la rivelazione di una persona vicina a Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffino sarebbe pronto a chiedere a Giulia Salemi di sposarlo.

Una proposto di matrimonio a Tale e Quale Show? Chissà… L’indiscrezione sta già circolando e, con ogni probabilità, contribuirà ad accrescere l’interesse – già ampio – per il programma di successo condotto da Carlo Conti. Secondo quanto riportato da Nuovo Tv, che ha contattato una persona che conosce bene Pierpaolo Pretelli, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe pronto a chiedere la mano della bella Giulia Salemi.

“Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e quale show, farà a Giulia la proposta di nozze”, avrebbe dichiarato questo amico alla nota rivista diretta da Riccardo Signoretti, per poi aggiungere che il tutto “potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show“ di Rai Uno.

Occhio, dunque, al possibile gesto di Pretelli: il prossimo 26 dicembre lui e Giulia festeggeranno il loro primo anniversario, ma Pierpaolo potrebbe compiere il grande passo prima, magari – come detto – durante la stessa trasmissione di cui è uno dei protagonisti indiscussi. Comincia l’attesa – o il conto alla rovescia, se preferite – per i fans della coppia, che aspettano con ansia il momento in cui l’ex velino e vippone uscirà allo scoperto aprendo il suo cuore alla compagna.