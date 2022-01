Gianmaria e Federica si sono avvicinati sempre di più baciandosi in modo appassionato per tutta la Casa: il gieffino napoletano svela di conoscere l’ex di lei.

Ieri sera durante la puntata del GF Vip 6, si è parlato molto della nuova coppia del reality ovvero Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Tra i due ci sono stati baci infuocati nelle ultime ore che hanno reso ufficiale la coppia ma chi è l’ex della gieffina? Gianmaria dice di conoscerlo molto bene.

Le dichiarazioni di Gianmaria

Gianmaria Antinolfi ha ammesso di conoscere molto bene l’ex di Federica Calemme con cui sta avendo una relazione al GF Vip 6. Il gieffino napoletano aveva parlato di questo in confidenza a Sophie Codegoni, come riporta Il Sussidiario: “Non è un mio caro amico, però è un ragazzo che conosco da tanto tempo e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Quando sono a Napoli ed esco con i miei amici, c’è anche lui ma non è un mio amico“.

La gieffina è stata molto titubante nei confronti di Antinolfi proprio perchè aveva fatto delle promesse alla persona fuori prima di entrare nel reality.

In ogni caso non erano fidanzati al momento del suo ingresso nella Casa come ha chiarito l’amica della Calemme, scrivendo sui social: “Deia spero di farti portavoce di un msg che sono stanca venga ancora messo in dubbio e frainteso! Federica è single. 3 settimane prima che entrasse nella casa ha conosciuto e frequentato un ragazzo che effettivamente le piaceva, ma con il quale non aveva alcun legame effettivo, proprio per questo, prima di entrare, hanno messo i puntini sulle i premettendo che entrambi si sarebbero dovuti sentire liberi di fare ciò che volevano! Fede è la ragazza semplice e tranquilla che si vede in tv è estranea ad ogni tipo di tattica o dinamica creata tanto per far parlare di se, se ha baciato Gianmaria l’ha fatto perché lo voleva e l’ha fatto quando se lo è sentita. “

