L’attore ormai 88enne ha deciso di mettere all’asta i suoi iconici occhiali e tanti altri oggetti cinematografici per condividerli con i fan accaniti.

L’asta si terrà alla Bonhams, a Londra il prossimo 2 marzo. In quell’occasione migliaia di fan potranno aggiudicarsi i più iconici e importanti cimeli che hanno caratterizzato la carriera cinematografica di Michael Caine. L’attore vuole condividere i suoi occhiali da cui non si è mai separato e condividerli con altri.

L’asta di Michael Caine farà impazzire i fan di ogni età

Come riporta Fan Page: “Secondo Charlier Thomas, il responsabile dell’asta, si tratterebbe di uno degli eventi più privati gestiti dalla Bonhams e che prevede la vendita anche di una sedia da regista risalente al film del 1971, Get Carter, in cui Michael Caine interpretava il ruolo del gangster Jack Carter e a questo si aggiungerebbe anche un paio di occhiali del divo che, da sempre, ha fatto delle sue montature doppie e riconoscibili, un segno distintivo della sua personalità.”

Inoltre sarà messo all’asta un post di Alfie, per cui l’attore aveva ricevuto una nomination all’oscar e tanti altri oggetti di un notevole valore. Sempre il responsabile dell’asta dichiara: “Sir Michael ha collezionato questi articoli per molti decenni e ha sempre comprato determinate cose solo per gusto personale, per amore e non per chissà quale altro motivo, e questo rende questa collezione così incredibilmente speciale“.

