Delia Duran è in albergo pronta ad entrare nella Casa e in diretta con Alex Belli tra il pubblico annuncia che si è presa una pausa da lui.

Delia Duran è pronta per entrare come nuova concorrente del GF Vip 6 ma poco prima ci ha tenuto a fare un annuncio in diretta. La modella si è presa una pausa da Alex Belli perchè delusa dal fatto che il gieffino continui ad avere a cuore Soleil, scrivendo dediche su Twitter. La lite avviene in diretta sotto gli occhi attenti di Signorini e le due opinioniste.

Le dichiarazioni di Delia Duran

“In questi giorni, visto che ci sono stati degli alti e dei bassi, a prescindere di tutto ciò che ho visto fino adesso, mi sono presa una pausa da Alex. Continuiamo a litigare, a dirci delle brutte cose. Per cui ho deciso di avere il mio spazio e di riflettere perché mi sono veramente rotta le scatole di questa storia. Non entro da single. Mi sono preso una pausa. Se lui vuole veramente riconquistarmi devi ripartire da zero. Mi ha chiesto scusa, l’ho perdonato ma lui continua a nominare a Soleil, a pensarla, a scrivere su Twitter. Mi dà tanto fastidio. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto, scrive su Twitter. Sono una donna che ha sofferto tre mesi e tu non ti preoccupi per il mio stato d’animo. Ti preoccupi solo di rispondere ai tuoi fan. Fatti un esame di coscienza, vai per la tua strada che io vado per la mia.“

Queste le parole di Delia Duran riportate da TvBlog. La risposta di Alex Belli non si fa attendere: “Abbiamo avuto alti e bassi. Ci abbiamo messo una pietra sopra. Abbiamo discusso tanto. Ogni volta che pubblico qualcosa stavo proteggendo qualcosa che abbiamo fatto. Dicevano che avevamo costruito un teatrino.“

La replica della neo-gieffina è la seguente: “Finalmente la tua amica ha ammesso che è stata veramente una storiella. E’ stata coerente. E’ una storia vera. Pensi che veramente siamo scemi noi. Che è stata veramente un’amicizia“. Come andranno le cose nel GF Vip per Delia? Intanto il man game non si è poi presentato in studio vicino a Biagio e questa assenza fa capire molte cose.

