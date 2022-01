Soleil Sorge non è stata la preferita del pubblico che ha, invece, premiato Nathaly Caldonazzo e questo ha spinto la gieffina italo-americana a pensare di uscire dalla Casa.

Soleil Sorge potrebbe uscire dalla Casa del GF Vip 6. La modella non sarebbe più contenta di alcune dinamiche che si sono presentate nel reality. A mettere il dito nella piaga sarebbe stato anche il cambio di rotta del pubblico da casa che non l’ha votata come preferita.

Le dichiarazioni di Gianmaria e Miriana

Dopo la puntata di ieri sera, Soleil ha avuto un crollo emotivo e nella sauna con Manila ha raccontato di voler uscire dalla Casa perchè non ne può più di alcune dinamiche. Intanto Gianmaria e Miriana commentano la scelta del pubblico che non ha votato la modella italo-americana come preferita.

La Trevisan dichiara: “Io pensavo che sarebbe stata la preferita come al solito….Comunque è un segnale pazzesco da fuori questo… è un segnale forte“. A festeggiare di più la disfatta della Sorge però è Gianmaria Antinolfi che dichiara: “Quando hanno detto che la vip salva era Nathaly io ho detto: ‘godo mamma come godo“.

Cosa succederà ora a Soleil non è dato sapere, certo è sospetto che voglia uscire proprio ora che Delia Duran farà il suo ingresso nella Casa. Sicuramente i fan non vedono l’ora di assistere alle dinamiche che le due donne possono creare al GF Vip 6.

