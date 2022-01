Sonia Bruganelli non si risparmia per nessuno e dà la sua opinione sugli inquilini della casa passando da Delia Duran, Sophie, Miriana e anche Nathalie Caldonazzo.

Sonia Bruganelli si scaglia contro Nathalie Caldonazzo facendo riferimento a una situazione che forse racconterà in diretta al GF Vip 6. Ma l’opinionista non risparmia quasi nessuno, sopratutto le coppie della Casa che per lei sono finte e costruite.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Dalle dichiarazioni riportate da Fan Page, Sonia Bruganelli interviene sulla storia tra Sophie e Basciano: “Ha come unica possibilità di visibilità quella di farsi una storia, sennò non è pervenuto lì dentro. Sophie non ha alcuna intenzione di farsi una storia”.Poi l’opinionista parla di Nathalie Caldonazzo verso cui non usa parole gentili, anzi: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”.

Non è tutto per la moglie di Paolo Bonolis che continua parlando anche di Delia Duran e del suo ingresso nella Casa: “Poi mi contestate di dire sempre la verità in anticipo, ma io allora avevo capito in pochi secondi che l’intento di Delia era quello di entrare in casa”. Termina parlando della storia d’amore tra Miriana e Biagio e afferma: “Non credo che lei abbia alcuna intenzione di farsi una storia con Biagio D’Anelli“.

