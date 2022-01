Da Massimo Troisi a Andrea Ippoliti: scopriamo quali sono stati i famosi ex fidanzati di Nathalie Caldonazzo.

Quello di Nathalie Caldonazzo è uno dei volti più famosi del piccolo schermo italiano e in passato la showgirl ha vissuto alcune storie d’amore con dei volti celebri del mondo dello spettacolo, tra cui il famoso attore Massimo Troisi, stroncato da un infarto quando aveva solamente 41 anni. Scopriamo cosa c’è da sapere su Nathalie Caldonazzo e sulla sua vita privata, passando per alcune delle sue famose liaison sentimentali.

Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi

Senza dubbio una delle storie d’amore più importanti avute da Nathalie Caldonazzo è stata quella col celebre attore napoletano Massimo Troisi, durata dal 1992 al 1994 (anno in cui l’attore è prematuramente scomparso).

“Quando va via il tuo compagno di vita stai male. Ci ho messo tanto a riprendermi, la vita ad un certo punto va avanti, ma sono contenta di averlo conosciuto, è stata una persona unica a suo modo. Lui aveva paura della morte, ma da buon napoletano esorcizzava, faceva finta di non avere quella patologia”, ha dichiarato a Vieni da Me la showgirl. I due si erano conosciuti in un ristorante romano e da allora non si erano più separati.

“Mangiava e mi fissava, uscendo io l’ho salutato perchè mi aveva guardato tutto il tempo e lui è rimasto stupito. È riuscito a trovare il mio numero di telefono”, ha confessato la Caldonazzo, che all’epoca della sua storia d’amore con Troisi aveva solamente 24 anni.

Nathalie Caldonazzo e Riccardo Sangiuliano e Andrea Ippoliti

In seguito la showgirl è stata legata a Riccardo Sangiuliano, padre di sua figlia Mia (nata nel 2004). Non è chiaro quando i due si siano detto addio, quel che è certo è che nel 2016 l’imprenditore sia stato paparazzato tra le braccia di Emma Winter (e dunque la sua storia con la Caldonazzo era probabilmente già naufragata). Nel 2019 Nathalie Caldonazzo è approdata a Temptation Island in compagnia dell’allora fidanzato Andrea Ippoliti, a cui si era legata 3 anni prima. La partecipazione al programma tv e la vicinanza creatasi tra Ippoliti e la tentatrice Zoe Mallucci hanno spinto Nathalie Caldonazzo a dire addio all’imprenditore.

In seguito sono circolate voci riguardanti un presunto legame sentimentale tra la showgirl e l’artista Vito Bongiorno, ma la Caldonazzo ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

