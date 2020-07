Dopo la querelle contro Adriana Volpe Giancarlo Magalli ha annunciato a mezzo social di aver querelato il suo ex collega de I Fatti Vostri Marcello Cirillo.

Giancarlo Magalli ha annunciato di aver sporto querela contro Marcello Cirillo. In un’intervista a La nostra TV l’ex spalla del conduttore a I Fatti Vostri lo avrebbe definito “cattivo” e si sarebbe schierato dalla parte di Adriana Volpe (che con Magalli è già finita a processo).

“Non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”, ha esordito Magalli a mezzo social elencando i motivi per cui Cirillo avrebbe detto falsità nei suoi confronti. A sua volta Cirillo – spalleggiato da Adriana Volpe – ha replicato con un post su Instagram.

Magalli contro Marcello Cirillo: la querela

In un’intervista a La Nostra TV Cirillo avrebbe affermato che Magalli avesse ironizzato sul Parkinson della sua stessa madre e che avrebbe cacciato sia lui sia Adriana Volpe da I Fatti Vostri. Magalli ha annunciato di aver sporto querela contro Cirillo, che a suo avviso avrebbe detto solo menzogne:

“A parte che sono cattivo, ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (…) Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni?”, ha scritto il conduttore via social.

Cirillo a sua volta ha replicato con un post sul suo profilo affermando che quanto da lui affermato nell’intervista sarebbe ben diverso da quanto riportato da Magalli (che ha definito “dalla querela facile”). Il post di Cirillo è stato commentato da Adriana Volpe, che citando un post di Stefania Orlando ha scritto: “Attraverso la verità si risolverà tutto, carta canta.”