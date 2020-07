Dopo i rumors circolati a proposito delle presunte liti di Harry e Meghan contro i cognati, gli amici del Principe William e Kate Middleton hanno preso le loro difese.

A quanto trapelato dalle prime indiscrezioni in Finding Freedom (la biografia di Harry e Meghan in uscita l’11 agosto) i due Sussex avrebbero rivelato di esser sempre stati messi “in secondo piano” rispetto ai cognati William e Kate Middleton, e in particolare la duchessa di Cambridge sarebbe stata accusata di aver cercato di evitare in tutti i modi la cognata Meghan.

Il Daily Mail ha fatto sapere che alcuni amici intimi dei duchi di Cambridge avrebbero preso le loro difese, smentendo con forza la loro presunta ostilità nei confronti di Meghan: “È completamente sbagliato dire che i Cambridges non erano accoglienti. (…) quando hanno ospitato Meghan per Natale, l’hanno invitata nel loro appartamento privato ad Anmer Hall e hanno fatto tutto il possibile per farla sentire a casa (…)Hanno cucinato personalmente il suo cibo vegano preferito”, si legge sul giornale.

Harry e Meghan contro Kate e William?

L’imminente uscita di Finding Freedom, la biografia sulla vita di Harry e Meghan, sta sollevando bufere in tutto il mondo. Stando a quanto riportato nel volume infatti sarebbero molti i motivi di una freddezza tra gli ex Sussex e i loro cognati duchi di Cambridge. A prendere le difese di questi ultimi sarebbero stati alcuni amici, che al Daily Mail avrebbero confessato quanto Kate e William siano stati ospitali e disponibili con Meghan Markle (per la quale avrebbero steso un simbolico “tappeto rosso”).

Nel corso della sua permanenza a corte Meghan – stando a quanto rivelato dalla stampa britannica – sarebbe stata vittima della “freddezza” della cognata. Addirittura secondo i rumor riportati da DiLei, Kate Middleton non la avrebbe invitata alla sua festa di compleanno. Durante il processo contro il Mail On Sunday – a quanto riporta il Messaggero – Meghan avrebbe anche accusato la famiglia Reale di non averla protetta dall’assedio dei tabloid durante la sua gravidanza. All’uscita di Finding Freedom i quattro cognati parleranno personalmente di quanto accaduto tra loro?