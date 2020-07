Alessia Marcuzzi, nella bufera per il presunto triangolo con Belen e Stefano, ritrova il sorriso con un messaggio della figlia che posta su Instagram.

Alessia Marcuzzi ritrova la serenità e il sorriso, dopo i tanti rumors che a vedono come uno dei motivi che stanno dietro all’ennesima rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La show girl ha postato su Instagram la foto di un dolce messaggio lasciatole dalla figlia Mia, che molti però hanno confuso per una frase in codice rivolta al bel ballerino.

Il messaggio su Instagram di Alessia

Un foglio di carta scritto a mano, attaccato con una pellicola adesiva sulla finestra. Questo è il messaggio che Alessia ha fotografato e postato su Instagram.

La scritta dice : “I love you to de moon and back” che in italiano significa “ti amo immensamente” o “ti voglio un bene infinito”. Sotto si legge anche una seconda frase che, tradotta significa: “Grazie per farmi stare meglio sempre”.

Chi le avrà scritto un messaggio così dolce? Anche i follower se lo chiedono e lei risponde subito con trasparenza: “È un messaggio di mia figlia per me”, seguito da un cuore. Si tratta infatti della calligrafia della piccola Mia Facchinetti, figlia di Alessia avuta con l’ex Francesco Facchinetti nel 2011.

Il messaggio di Alessia non è per Stefano

Sotto la foto di Alessia tanti fan hanno subito capito l’autore del foglietto e hanno commentato con cuori e messaggi di affetto. Molti altri invece hanno letto, tra le righe, un riferimento diverso: molti credevano infatti fosse un messaggio di o per Stefano De Martino.

La bufera che si è alzata nell’ultimo periodo infatti, ha visto Alessia Marcuzzi sotto i riflettori e come possibile causa dell’ennesimo allontanamento della coppia. Tutti e tre i protagonisti del gossip hanno però smentito queste indiscrezioni e Alessia sembra sia tornata serena anche grazie al dolce messaggio di Mia.