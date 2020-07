Gwyneth Paltrow ha confessato che a insegnarle tutto quello che sa sulla “vita sotto le lenzuola” sarebbe stata la truccatrice Sheryl Berkoff.

Intervista da Rob Lowe a Literally With Rob Lowe, Gwyneth Paltrow si sarebbe lasciata andare a delle confessioni piuttosto spinte rivelando che proprio la moglie del conduttore, Sheryl Berkoff, le avrebbe insegnato tutto quello che sa sui rapporti intimi:

“Venne a fumare con me dietro la roulotte e lì, parlando, Sheryl mi ha insegnato a fare tutto quello che comprende il s*sso orale. La veneravo, pensavo fosse letteralmente la ragazza più cool di sempre”, ha dichiarato l’attrice.

Gwyneth Paltrow: le confessioni intime

Da quando ha aperto il suo sito Goop (sul quale dispensa consigli e trucchetti per il benessere “sotto le lenzuola”) Gwyneth Paltrow è senza freni: in diretta tv nel salotto di Rob Lowe l’attrice ha confessato che da ragazzina accompagnò sul set sua madre (Blythe Danner, anche lei attrice) e li avrebbe conosciuto la truccatrice Sheryl Berkoff (diventata poi, 4 anni più tardi, la moglie di Lowe stesso). Proprio lei le avrebbe impartito consigli preziosissimi sui rapporti intimi (e in particolare quelli “orali”, come ha detto in diretta tv la Paltrow).

La candele profumate e le confessioni shock

Nei mesi scorsi la Paltrow ha fatto scalpore per aver messo in vendita sul suo sito una candela che avrebbe avuto “l’odore delle sue parti intime” e in passato è spesso finita nell’occhio del ciclone per alcuni dei consigli da lei dispensati su Goop (molti dei quali avrebbero a che vedere proprio con la vita sotto le lenzuola). N

onostante abbia fatto dichiarazioni audaci e senza freni, l’attrice ha dichiarato che lei e suo marito Brad Flachuk (sposato nel 2018) vivono in case separate: “Tutti i nostri amici dicono che il modo in cui viviamo il nostro matrimonio sembra ideale. E che non dovremmo cambiare assolutamente”, ha detto al Sunday Times.