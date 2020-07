Elena Santarelli si sta godendo una vacanza in compagnia dei figli e di suo marito, Bernardo Corradi, a cui ha dedicato un emozionante messaggio.

Dopo le difficoltà vissute per la malattia di suo figlio Giacomo (oggi fortunatamente guarito) e dopo l’emergenza Coronavirus, Elena Santarelli è tornata a godersi finalmente un po’ di serenità e ha voluto dedicare uno splendido messaggio a quella che per lei è sempre stata una roccia: il marito Bernardo Corradi. La showgirl ha condiviso uno scatto di suo marito intento a giocare a pallone con il figlio, Giacomo, e nella didascalia al post ha scritto:

“Bernardo e’ il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto, lo incoraggia cercando di far emergere la SUA personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante.”

Elena Santarelli e Bernardo Corradi: il grande amore della showgirl

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono legati dal 2006 e il loro amore è stato consacrato dall’arrivo di due figli: Giacomo, nato il 22 luglio 2009, e Greta Lucia, nata il 25 marzo 2016.

Elena Santarelli

La coppia è tornata a vivere una sorta di normalità ora che Giacomo è finalmente guarito dalla grave forma di tumore che per anni ha tenuto lui e la sua famiglia sull’orlo di un dramma.

Durante questi anni di difficoltà e di dolore c’è una persona in particolare su cui Elena Santarelli ha potuto sempre contare: suo marito, Bernardo Corradi, che le è stato al fianco con forza e pazienza. La showgirl, che in questi mesi ha trascorso molto del suo tempo insieme ai due figli, ha dedicato al marito un tenero messaggio che ha emozionato fan, amici e colleghi.

La malattia del figlio Giacomo

La malattia da cui Giacomo Corradi è finalmente guarito ha lasciato profonde ferite nel cuore di Elena Santarelli, che ha confessato come – dopo la malattia del figlio – si sia sottoposta a una terapia psicologica per cercare di superare il tormento da lei vissuto. “Quando Giacomo era sotto terapia, volevo fare tutto da sola, mi sentivo Wonder Woman. Il mio unico pensiero era andare avanti, sembravo dopata. Poi c’è stato il crollo e ho capito di aver bisogno di aiuto“, ha raccontato al magazine F la showgirl.

