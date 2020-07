Chiara Ferragni e le sorelle sono in vacanza insieme in Sardegna: anche la mamma Marina Di Guardo posa con loro negli scatti condivisi su Instagram.

Chiara Ferragni e le sue sorelle sono di una bellezza invidiabile. Le tre ragazze, insieme alla mamma Marina Di Guardo, sono andate insieme in Sardegna per qualche giorno di vacanza e lì stanno condividendo su Instagram tantissime foto insieme. Una delle più belle è nella spiaggia vicino al resort che le ospita, qui anche la mamma ha ricevuto non pochi complimenti per il fisico senza età.

Le foto delle Ferragni in Sardegna

Tutte e tre le sorelle e la mamma hanno condiviso una foto di loro quattro, con i piedi a mollo nelle acque cristalline della Costa Smeralda e dei fisici da fare invidia a chiunque.

I complimenti e i like non si sono fatti attendere, non solo rivolti alle ragazze ma anche alla bellissima mamma Marina Di Guardo. La prima a fare i complimenti a Marina è Elettra Lamborghini che scrive sotto la foto di Chiara: “Ma scusaaa ma tua mamma che bona é cioéeee”, trovando consenso tra i milioni di follower della Ferragni.

Non solo foto di gruppo per le ragazze, sui loro profili sono aumentate le foto in outfit da spiaggia, in costume o pronte per andare a cena la sera: come nel post di Valentina che sfoggia un minidress a stampa floreale, dallo scollo audace che lascia intravedere l’abbronzatura.

La famiglia di Chiara Ferragni in vacanza

Non ci sono solo la mamma Marina e le sorelle, insieme a Chiara Ferragni nella zona della Valle dell’erica ci sono anche il marito Fedez con il piccolo Leone, i suoceri di Chiara e non solo. Anche le sorelle hanno portato i rispettivi fidanzati: Valentina è insieme a Luca Veliz e Francesca con Riccardo Nicoletti.

L’affiatamento della comitiva è perfetto, Fedez gioca con il piccolo Leone e scherza con la moglie, le gite in barca non mancano e neanche gli scatti serali vista mare.