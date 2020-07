Ad un convegno in Senato di ‘negazionisti del Covid’ Andrea Bocelli ha affermato di non credere nella gravità dell’emergenza Coronavirus e di aver violato i divieti imposti dalla legge.

Si è scatenata una vera e propria bufera su Andrea Bocelli dopo che a un convegno di ‘negazionisti del Covid’ in Senato – organizzato da Vittorio Sgarbi – ha affermato di aver violato le direttive imposte per l’emergenza e di non credere nella gravità della situazione.

Lo stesso Bocelli (e sua moglie, Veronica Berti) sono risultati positivi alla malattia lo scorso marzo, e il tenore ha preso parte a eventi e campagne benefiche contro il Coronavirus. Dopo le affermazioni shock fatte al convegno Bocelli ha fatto marcia in dietro, ma contro di lui si sono espressi molti personaggi del mondo dello spettacolo (compreso Fedez, insieme al quale aveva organizzato una diretta social proprio durante l’emergenza).

Andrea Bocelli

“Ho cercato di analizzare la realtà e mi sono reso conto che le cose non erano così come ci venivano raccontate”, ha dichiarato Bocelli al convegno, e ha aggiunto: “Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? (…) mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa (…) devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e salutare”.

Coronavirus: Andrea Bocelli al convegno di negazionisti

Selvaggia Lucarelli, Fedez e molti altri personaggi (vip e non) si sono espressi contro Andrea Bocelli che, dopo le sue dichiarazioni shock al convegno di negazionisti, ha cercato di fare marcia in dietro: “Oggi al senato sono stato frainteso: non sono un negazionista, sono un ottimista e riparto da qui con una preghiera”, ha dichiarato (come riporta la Repubblica).

Intanto Fedez – con cui il tenore si era esibito in diretta social proprio nei giorni caldi dell’emergenza in Italia – ha scritto un post via Twitter che sembra chiaramente indirizzato a lui:

Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh pic.twitter.com/v5px9Pfosw — Fedez (@Fedez) July 27, 2020

Mentre Selvaggia Lucarelli ha condiviso via social un post al vetriolo:

‪Visto che, scopriamo oggi durante il suo incontro in una sala del Senato con Salvini, si è sentito così privato dei… Pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Lunedì 27 luglio 2020

La famiglia di Bocelli ha avuto il Coronavirus

Nei mesi scorsi il tenore si è impegnato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’emergenza e per portare donazioni alla ricerca attraverso concerti benefici. Il tenore ha anche dichiarato che il 10 marzo lui, sua moglie e i suoi figli si sono sottoposti al tampone scoprendo di essere positivi al virus, pur avendolo avuto tutti in forma lieve e asintomatica.