Il freddo e i cubetti di ghiaccio sulla pelle del viso possono apportare dei grandi benefici. Dagli occhi sgonfi ai brufoli, ecco quello che c’è da sapere.

Il freddo sulla pelle porta dei benefici? Sembrerebbe proprio di si. L’applicazione di qualche cubetto di ghiaccio sulle zone del viso, per qualche minuto al giorno, rende la nostra pelle più luminosa ed elastica. Un ottimo rimedio, inoltre, soprattutto in estate quando le temperature sono più alte del solito e la nostra pelle tende a non respirare.

Cubetti di ghiaccio sul corpo: quando il freddo aiuta la nostra pelle

Molto spesso abbiamo sentito parlare di come il freddo possa far bene al nostro corpo. I benefici, inoltre, non sono solo estetici ma possono apportare risultati anche alla circolazione sanguigna e linfatica.

Nell’applicare i cubetti di ghiaccio sulla pelle, inoltre, è opportuno che non lo facciate in maniera diretta, ma è sempre meglio avvolgerli in un panno. Con il ghiaccio, inoltre, è possibile per chi ha qualche brufolo sul viso, o per chi soffre di acne, di sfiammarlo, oltre che a servire anche per le scottature. Il tempo necessario, inoltre, è di due minuti e subito dopo potrete applicare la vostra crema anti acne.

Cubetti di ghiaccio

Il ghiaccio per curare le occhiaie

Un altro beneficio che può essere dato dal ghiaccio, inoltre, è quello di combattere le occhiaie. Sono tante, infatti, sia le donne che gli uomini che si svegliano al mattino con questo problema ed è stato visto come il freddo posa aiutare e donare un’aria un po’ più riposata.

Prima di applicare qualche cubetto di ghiaccio, però, è opportuno detergere bene il viso e subito dopo passare all’applicazione di un’acqua termale. Un altro consiglio che vi possiamo dare, inoltre, che per un’efficacia maggiore dell’acqua termale è consigliabile anche tenerla in frigo.

Oltre all’acqua termale, inoltre, in estate è consigliabile anche mettere le creme che utilizziamo ogni giorno in frigo. Questo, inoltre, porterà a far sì che il loro principio attivo possa essere enfatizzato.