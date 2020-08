The Rain è la prima serie TV danese prodotta da Netflix ed è stata immediatamente un successo a livello planetario. Ecco quali sono le location.

Un virus portato dalla pioggia ha quasi del tutto ucciso la popolazione della Scandinavia. Gli uomini e le donne che sono riusciti a sopravvivere a questa calamità sono pochi, tra questi ci sono però due fratelli danesi, Simone e Rasmus Andersen, che, dopo aver trascorso sei anni chiusi all’interno ad un bunker, escono alla ricerca di altri sopravvissuti. I due fratelli conosceranno un mondo molto diverso da quello che c’era prima della pioggia. In poche righe, si può riassumere così la trama di The Rain: la prima serie Tv danese prodotta da Netflix che ha immediatamente avuto un enorme successo in tutto il mondo. Vediamo ora quali sono le location dove è girata.

The Rain: le location della serie TV

The Rain è composta da un totale di tre stagioni: la prima è disponibile su Netflix dal 4 maggio 2018, la seconda dal 17 maggio 2019, la terza e ultima dal 6 agosto 2020. Come detto in precedenza, la serie TV è ambientata in Danimarca, ma questo non è l’unico l’unico Paese che ha ospitato le riprese.

Oltre che in Danimarca, infatti, il regista Kenneth Kainz ha girato diverse scene delle varie stagioni di The Rain anche in Svezia. Gli splendidi e affascinanti scenari della Scandinavia, accompagnano in ogni puntate gli spettatori.

The Rain: il cast della serie TV

I due protagonisti di The Rain, come detto in precedenza, sono i fratelli Simone e Rasmus Andersen: a interpretare questi due personaggi sono rispettivamente Alba August e Lucas Lynggaard Tønnesen.

Nel cast della serie TV Netflix troviamo anche Mikkel Boe Følsgaard, attore celebre per il film Royal Affair di Nikolaj Arcel per il quale ha anche vinto l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival Internazionale del cinema di Berlino nel 2012.

