Ecco i libri da leggere dopo la pandemia da Coronavirus: alcune letture utili per affrontare al meglio la fase 3.

Nel pieno del lockdown, a farci compagnia sono stati spesso i libri sul Coronavirus o volumi che hanno in qualche modo predetto la pandemia. Testi che oggi, nella nuova fase di questa emergenza, risultano meno interessanti.

Del Covid-19 non ci siamo ancora liberati, ma ora la convivenza è diventata più accettabile, e stiamo iniziando a interiorizzare un evento che la virologa Ilaria Capua ha definito un ‘cigno nero’, ovvero un avvenimento epocale destinato a rimanere dentro di noi per sempre. Ma esistono libri utili per capire quale dovrà essere il futuro dell’umanità dopo questa tremenda esperienza? Ovviamente sì. Ecco alcuni titoli consigliati per affrontare il post-pandemia.

Libri da leggere dopo la pandemia da Coronavirus

Tra i testi più interessanti su questo argomento c’è proprio quello di Ilaria Capua, intitolato Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale. Un testo in cui si sottolinea come il segnale rappresentato da questa emergenza non debba essere sottovalutato. Abbiamo il dovere di cambiare i nostri comportamenti, imparando a rispettare il pianeta e la sua biodiversità. Serve un cambiamento di punto di vista: dobbiamo imparare a ragionare non più attraverso la lente dell'”io adesso“, ma sotto quella del “noi domani“.

Un altro volume che può aiutare in questa fase in cui stiamo riscoprendo l’importanza della nostra umanità, dopo essere tornati finalmente a riabbracciare i nostri affetti, i nostri cari, è Due vite di Emanuele Trevi. Si tratta di un breve romanzo autobiografico dedicato a due suoi cari amici scomparsi, Rocco Carbone e Pia Pera.

Attraverso lo stile poetico di Trevi, scopriamo possiamo riscoprire la bellezza dell’amicizia e di tutti quei legami che non possono essere trascurati in alcun modo e che devono, ora come non mai, diventare il perno su cui fondare le nostre vite. Questa la sua copertina:

Coronavirus: libri post pandemia

Più centrato su quello che sarà il futuro del mondo dopo il Coronavirus, attraverso focus sulla società, la politica e l’economia, è invece il volume Il mondo che (ri)nasce. La nostra vita dopo la pandemia, curato dal direttore generale di Confindustria Belluno Dolomiti, Andrea Ferrazzi.

Ma vale la pena dare una lettura approfondita anche al volume La vita dopo la pandemia, pubblciato anche in versione digitale gratuita sul sito della Lev e su Vatica News. Si tratta di una raccolta di riflessioni di Papa Francesco datate dal 27 marzo al 22 aprile dall’obiettivo esplicito, raccontato nella prefazione dal cardinale Michael Czerny: “Suggerire una direzione, delle chiavi di lettura e delle linee-guida per ricostruire un mondo migliore che potrebbe nascere da questa crisi dell’umanità“.

