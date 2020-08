Il grabby food, metodo ideato dalla healthy food specialist Paola Di Giambattista, è un modo veloce per mangiare sano quando si è fuori casa.

Uno snack veloce mentre si è a lavoro o tra un impegno e l’altro? Spesso non ci rendiamo conto che consumare un pacchetto di biscotti o delle patatine, per placare la fame, non è la scelta più salutare. Spesso, infatti, è opportuno portare con sé un frutto, oppure ci si può affidare al grabby food. Vi spieghiamo cos’è e in cosa consiste.

Grabby Food, per mantenersi in forma

Molti che lavorano e hanno una pausa pranzo veloce, spesso, vanno alla ricerca non solo di cibi fast ma anche che siano light e gustosi. La risposta può essere proprio il gabbry food, altro non sono che cibi vegetali che non solo sono buoni da mangiare ma hanno anche un basso impatto a livello di calorie.

Chi è l’inventore di questo metodo? La Healthy food Specialist Paola Di Giambattista, la quale ha affermato:

“Il grabby food potremmo definirlo come il classico piatto da “spiluccare” o “spizzicare” al volo. [..] Si tratta infatti di ricette a base di cibi d’origine vegetale come ortaggi, frutta fresca e secca che possono essere consumati da soli oppure per renderli ancora più gustosi abbinati ad altri ingredienti. In questo modo il grabby food diventa anche un comfort food, un cibo che conforta”

Si è scoperto, inoltre, che oltre a far bene alla salute questo metodo è salutare anche per l’umore.

Le ricette da preparare per il grabby food

Sono tantissime le ricette che possiamo preparare per uno spuntino veloce e con zero grassi. Alcune, inoltre, le suggerisce proprio la Giambattista come quella di incidere una banana sbucciata e di riporla per 15 minuti in freezer.

“Nel frattempo bisogna sciogliere a bagnomaria o al microonde 85 grammi di cioccolato fondente, con 2 cucchiai di olio di semi di girasole avendo cura di impostare una potenza bassa per non bruciarlo. Poi, bisogna cospargere le banane con il cioccolato fuso e 4 cucchiai di granola di pistacchi e farla raffreddare in freezer per altri 30 minuti”.