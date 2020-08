View this post on Instagram

26 agosto 2010. In Salento, una giovane scompare. È una ragazza bionda, silenziosa, misteriosa. Si chiama Sarah Scazzi. · L’Italia intera rimane sconvolta: cosa può essere successo a una quindicenne dall’aria così innocente? · Molte saranno le ipotesi che si alterneranno durante i quarantadue giorni di ricerca. Ipotesi che sveleranno intimi segreti e rancori taciuti, arrivando a costruire un incredibile reality show dell’orrore e del grottesco in salsa pugliese. Avetrana, il paese dove tutto si svolge, ne sarà l’inaspettato set a cielo aperto. · Le indagini porteranno prima alla confessione dello zio della ragazza, Michele Misseri, e quindi alla condanna all’ergastolo della zia e della cugina di Sarah, Cosima Serrano e Sabrina Misseri, che negli anni hanno continuato a dichiararsi innocenti. · Eppure, come rivelano i due autori, la tragicommedia salentina – divenuta il primo processo mediatico del nostro paese – nonostante confessioni e condanne non può ancora dirsi risolta. · "Sarah" è il prossimo libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, in libreria e in ebook prossimamente. 📚 · · · · #Sarah #FlaviaPiccinni #CarmineGazzanni #SarahScazzi #Avetrana #DelittoDiAvetrana #26agosto2010 #inchiesta #Comingsoon #staytuned #novitàeditoriali #libridaleggere #librichepassione #lettura #passionelibri #librielibri #bibliofilia #editoriaindipendente #bookstagram #bookcover #libribelli #continuiamoaleggere #leggerefabene #leggeresempre #librisulibri #libriovunque #instalibri #fandangolibri