Operazione al tendine per Gabriel Garko che, dopo l’infortunio a Ballando con le stelle, potrebbe essere costretto a lasciare lo show.

Una serie di infortuni sta mettendo a repentaglio l’edizione 2022 di Ballando con le stelle. Dopo Luisella Costamagna, costretta a danzare con un tutore, anche Gabriel Garko si è fatto male. Il suo infortunio è apparso sin da subito serio, tanto che Milly Carlucci annunciò che l’attore era stato trasportato in clinica per accertamenti medici. Per lui sarà necessaria l’operazione.

Gabriel Garko costretto ad operarsi

A confermarlo è stato Gabriel Garko che, mostrandosi con il braccio fasciato, ha spiegato la condizione in cui versa al momento e la conseguente decisione dei medici che lo hanno visitato.

“Queste sono veramente le ultime notizie dal fronte. Praticamente il tendine si è rotto, mercoledì prossimo mi opero – ha rivelato l’attore, che non si ritirerà da Ballando con le stelle – . Questo sabato sarò in puntata, stiamo cercando di fare una cosa adatta”.

“Poi la settimana prossima mi opererò mercoledì e giovedì uscirò, per essere in puntata sabato – ha precisato ancora Garko sul suo profilo Instagram – . Il dolore va male perché nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all’osso, quindi continua a tirare. Vado avanti ad antidolorifici. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG