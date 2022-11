Sonia Bruganelli ha festeggiato i 73 anni della madre con una festa molto simpatica ed esclusiva. Chi c’era e le foto della serata.

Sonia Bruganelli ha deciso di fare le cose in grande per la mamma Giulia. Nel giorno del 73esimo compleanno della signora, ecco la moglie di Paolo Bonolis organizzare una bellissima festa in un posto esclusivo con tanti amici e parenti.

Sonia Bruganelli e la festa per la madre

Sonia Bruganelli

Party organizzato nel modo migliore possibile quello andato in scena nelle scorse ore e che ha visto protagonista Sonia Bruganelli e sua madre, la festeggiata. La donna ha compiuto 73 anni e insieme al resto della famiglia e qualche amico ha potuto condividere momenti bellissimi nell’esclusivo Valentyne Restaurant & Club a Roma.

La nota donna di spettacolo, produttrice e opinionista del GF Vip, ha scelto il locale all’interno dell’Hotel Valadier, in pieno centro per una festa super. Con la Bruganelli anche il marito Paolo Bonolis oltre alle figlie Silvia e Adele.

Presente Claudio Noto, famoso make up artist della Capitale, che si è preso cura nei minimi dettagli del look della signora Giliua così come della Bruganelli.

Nel locale grande gioia e tantissimi sorrisi. In mezzo, cibo buonissimo e, ovviamente, la torta per la festeggiata che non poteva mancare.

Proprio uno scatto del momento dello spegnimento delle candeline è stato condiviso su Instagram e ha dato modo di vedere quali fossero gli altri invitati.

Presente il fratello della Bruganelli, Marco, insieme alla moglie, Claudia Ruggeri, celebre volto tv di ‘Avanti un altro’, che ha sposato nel 2016. Insomma, la famiglia quasi al completo dato che mancava Davide, il secondogenito 18enne della donna e del conduttore, impegnato probabilmente con la Triestina, squadra di calcio in cui milita.

Di seguito un post Instagram della donna con la foto di gruppo al momento dello spegnimento classico delle candeline della torta:

