Ancora problemi e discussioni tra Ilary Blasi e Francesco Totti: dopo la vicenda delle borse e dei Rolex ci sarebbe un altra cosa contesa…

Una separazione che, come era prevedibile, procede a rilento e con tante, tantissime questioni da dover risolvere. Stiamo parlando naturalmente di quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti che dopo il caso Rolex e la vicenda delle borse si starebbero contentendo un’altra cosa…

Ilary Blasi e Totti: altri problemi

Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi non smettono di far parlare dopo l’annuncio della separazione. Riflettori sempre puntati su di loro e nessuna intenzione di “calmare” le acque.

Infatti, sebbene le loro strade si stiano dividendo anche a livello geografico, con l’ex capitano giallorosso che si è trasferito a Roma nord con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, e la conduttrice rimasta all’Eur e con il desiderio, forse, di comprare casa a Milano, ecco un’altra problematica da risolvere tra i due.

Infatti, dopo i litigi noti per Rolex e borse, ci sarebbe un’altra questione da risolvere. I due si starebbero contendendo il centro sportivo che porta il nome di Francesco Totti a cui lui è molto legato.

Secondo quanto riportato da “Verità&Affari”, infatti, la Blasi vorrebbe tenere le quote della società a cui fa capo il centro sportivo che porta il nome di Totti.

Un centro sportivo in cui hanno lavorato il padre e il cognato della conduttrice. Nonostante il divorzio, pare che il 90% delle quote siano rimaste in mano alla donna che non avrebbe alcuna intenzione di privarsene. Il centro si trova alla Longarina, sta avendo successo anche perché sfrutta il nome e la fama dell’ex capitano della Roma.

Molto probabile che anche in questo caso di scatenerà una battaglia legale esattamente come successo nei precedenti due casi, Rolex e borse…

Di seguito un recente post Instagram della Blasi:

