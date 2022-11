Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne e dedicarsi ad un altro programma. I rumors sul futuro in tv della dama torinese…

Potrebbero esserci novità lavorative per Gemma Galgani che sarebbe vicina a dire addio a Uomini e Donne per provare l’avventura in un nuovo programma. Si tratta solo di indiscrezioni ma pare che le cose potrebbero presto cambiare…

Quale futuro in tv per Gemma Galgani?

Maria De Filippi

Negli ultimi tempo, a Uomini e Donne, Gemma Galgani sembra quasi essere stata messa un po’ da parte. Il suo posto è stato praticamente preso dall’amica Ida Platano che, con le sue storie, e discussioni, le ha rubato la scena. Anche nelle discussioni con Tina e Gianni.

Pare proprio che il Trono Over, ormai, ruoti attorno a Ida e non più a Gemma che, per questa ragione, potrebbe cambiare aria.

Come riportato da Gossip e Tv che cita Coming Soon, Gemma potrebbe lasciare Uomini e Donne per un altro programma tv. Non sarebbe quindi un addio alla televisione e soprattutto, dopo la parentesi in un’altra rete e trasmissione, potrebbe tornare senza problemi da Maria De Filippi.

Ma quale programma sembra esserci nel suo futuro? C’è chi parla di Celebrity Masterchef. La nuova edizione dello spin off di Masterchef Italia, con protagonisti i Vip, dovrebbe andare in onda ad aprile. Le riprese invece dovrebbero cominciare a fine febbraio. Staremo a vedere cosa accadrà.

Tra gli altri concorrenti che sarebbero stati fin qui accostati a questa edizione della trasmissione anche Nicolas Vaporidis, Luca Salatino e Raz Degan.

Di seguito un recente post Instagram di Gemma:

Riproduzione riservata © 2022 - DG