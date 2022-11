Parole strappalacrime da parte della figlia di Gigi Proietti, Carlotta che ha ricordato il padre a due anni dalla sua scomparsa.

Sono passati già due anni dalla morte del grandissimo Gigi Proietti. Un vuoto immenso, quello lasciato dal noto attore che i suoi fan hanno fatto fatica e fanno ancora oggi a digerire. Lo stesso, ed in maniera decisamente più amplificata, vale per sua figlia Carlotta che, in queste ore, ha deciso di ricordare suo padre con un lungo messaggio affidato ai social.

Gigi Proietti, le parole della figlia

Gigi Proietti

“2 anni. Non dare retta, non è vero che dopo un po’ fa meno male. Sarà la parte pubblica che mi ha risucchiato l’anima, sarà che più il tempo passa più mi manchi, mi manca ogni cosa”. Inizia così il messaggio pubblicato sui suoi profili social da parte di Carlotta Proietti, figlia del mitico Gigi.

Una dichiarazione d’affetto immensa ma anche di grande tristezza e amarezza. “E ho paura che il tempo mi porti via dei pezzetti, che il mio cervello rimuova in automatico, per proteggermi. Allora ogni tanto ripasso, chiudo gli occhi per sentire la tua voce. E non è quella che conoscono tutti, ma quella che avevi con me, quella che si addolciva al telefono quando riconoscevi la mia”.

E infine: “L’altra sera ero in scena, guardavo il nostro amato finto. Globe, di spalle al pubblico. Ho chiuso gli occhi, immaginando di essere ancora in quello vero, e tu eri li, con noi. A gioire per un applauso, a sudare, a ridere, a cantare. Grazie. Com’è difficile stare in questo gioco, e com’è struggentemente bello. Ti voglio bene e mi manchi, più che mai”.

Di seguito il post Instagram della donna con tanto di foto in compagnia di Gigi Proietti che ha generato moltissime reazioni e messaggi d’affetto:

