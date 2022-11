Un dolore atroce si è abbattuto sulla famiglia di un noto ex concorrente del Grande Fratello Vip: la nipotina è morta nel grembo della madre.

Gravissimo lutto per Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il giovane, originario della Puglia, stava per diventare zio: la sorella Alessia era in dolce attesa, ma la gravidanza si è conclusa in modo tragico. Come raccontato sui social dalla donna, la piccola è morta e le è stato indotto il parto con un travaglio durato ben 14 ore.

Andrea Zelletta, la nipotina nata morta

Alessia Zelletta aveva avuto modo di condividere alcuni momenti della gravidanza sui social, raccontando giorno dopo giorno i cambiamenti del corpo e la felicità per l’arrivo della piccola.

L’attesa ha avuto un momento buio quando la sorella di Andrea ha scoperto di aver contratto la toxoplasmosi, che è fortunatamente riuscita a debellare proseguendo in tranquillità la gravidanza.

Nella giornata dell’1 novembre, però, la situazione ha preso una piega dolorosa e inaspettata. La sorella di Zelletta è stata ricoverata, le è stato indotto il parto e la bambina è nata morta.

“[…]Ti ho vista, ti ho guardata attentamente ed eri proprio come immaginavo. Super bellissima, sembravi disegnata – ha raccontato lei in un post straziante – . Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei l’amore della nostra vita. Ti amiamo e lo faremo sempre”.

Andrea Zelletta è vicino alla sorella Alessia per questa tragica perdita. “Io con voi, non ce null’altro da aggiungere”, ha scritto lui sui social, mentre tanti si sono stretti attorno alla famiglia per il dolore delle ultime ore.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG