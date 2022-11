Le ultime considerazioni di Edoardo Donnamaria sul Covid hanno scatenato una bufera in rete: il concorrente del Gf Vip nel mirino delle critiche.

Edoardo Donnamaria è finito al centro di una vera e propria bufera social dopo aver sminuito il numero di morti causati dal Covid-19. In un momento di confronto con Giaele De Donà e Alberto De Pisis, l’ex volto di Forum si è lasciato andare ad una considerazione che è stata immediatamente ripresa dai telespettatori del Gf Vip. “Alla fine col Covid hanno fatto un casino, ma non è che sia successo chissà che…”, ha commentato Donnamaria, mentre Giaele lo riprendeva: “Beh insomma, quanta gente è morta… Io ero a Los Angeles, che vedevo le immagini, quanti pianti mi sono fatta… È stato un periodo… Amiche mie hanno perso la famiglia. Sono morte anche persone giovani”.

Donnamaria, frasi choc sul Covid

Nonostante anche De Pisis abbia tentato di riprendere Donnamaria facendogli notare che il Covid ha seminato tantissimi morti, Edoardo non ha arretrato. Anzi.

“Sono morte tante persone ok, ma molte di meno di quelle morte per l’influenza stagionale – ha continuato lui – . È morta quasi tutta gente anziana con due o tre patologie pregresse… l’80/90%, se non addirittura di più. Ci sono le statistiche. Non è che non contano niente, però muoiono anche per altre cose”.

Le parole dell’ex volto di Forum hanno fatto immediatamente il giro della rete e sono state condannate dal popolo del web: c’è chi ritiene che Donnamaria sia stato sopravvalutato per questo Gf Vip e chi invoca la squalifica, perché determinate dichiarazioni sono inaccettabili alla luce dei fatti accaduti negli ultimi due anni.

“Con il Covid hanno fatto un casino poi non è che sia successo chissà che”

Edoardo con tutto il bene ma minimizzare quando alcuni hanno perso persone care anche no #gfvip pic.twitter.com/drZYkXydJ8 — simona (@Simo_Val) November 2, 2022

