Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales potrebbero convolare a nozze: l’attore non nega di pensare al matrimonio.

Legati dal 2013, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio. In quell’anno, lui annunciò la separazione dalla prima moglie, la veterinaria Chiara Giordano, e l’attrice spagnola finì nel mirino delle critiche, accusata di essere stata la causa della rottura tra Bova e la storica compagna. Ad oggi, però, la coppia sembra essere una delle più salde e la loro unione è stata cementata dalla nascita di due bambine: Luna nel 2015 e Alma nel 2018.

Raoul Bova e il sogno delle nozze con Rocio

Dopo il primo matrimonio naufragato, Raoul Bova sembrava non essere intenzionato alle seconde nozze. Intervistato dal settimanale Oggi, però, l’attore è apparso più propenso al matrimonio con la Munoz Morales.

“Magari le farò una sorpresa quando meno se lo aspetta – ha commentato lui -. Io credo nel matrimonio, ma soprattutto nell’amore… Un’unione cementata da due figlie è profonda, significa sposarsi nel cuore”.

Per Bova, Rocio è la donna perfetta e per lei ha speso parole piene di gratitudine. “Lei sdrammatizza un po’ tutto. Spesso io vado un po’ più a fondo nelle cose, sono introspettivo. E Rocìo mi dice: ‘Dai, lascia correre, non te la prendere’ – ha raccontato – .Da quando ci siamo conosciuti, mamma mia quante ne abbiamo passate! Ha avuto forza, coraggio. Mi ha dimostrato amore e condivisione”.

