L’intervista di Nina Moric negli studi di Belve ha portato a galla la verità sui presunti abusi di alcool e droghe da parte della modella.

La vita di Nina Moric è stata costellata da momenti alti e da altrettanti bassi che hanno alimentato la cronaca rosa per diverse settimane. Nel passato della modella di origini croate anche due ricoveri: uno per overdose di sonniferi nel 2009 e uno nel 2012 per un’intossicazione da farmaci. Francesca Fagnani ha tentato di far luce sull’argomento, nonostante la Moric abbia divagato sfociando, poi, su tematiche ben differenti da quelle relative la dipendenza da droga o alcool.

Nina Moric, tutta la verità sulle droghe e l’alcool

“È che ero troppo sola, tutto qui – ha spiegato Nina, giustificando quegli atti che la portarono a un doppio ricovero in ospedale – . Le mie dipendenze? Ok, ricapitoliamo una cosa: io non ho mai abusato di droghe. Ho provato, sì, perché ero infelice, la colpa è mia”.

“Io non do colpa al mio lavoro, non do colpa allo stress, do colpa a me stessa. E quindi…poi le ho provate un paio di volte – ha precisato lei nel corso dell’intervista a Belve, smentendo di essere stata dipendente dalle droghe – . Non è che ho fatto chissà quale viaggio astrale, no, ho provato e basta”.

Chiarezza anche sull’abuso di psicofarmaci da parte della Moric. “No, non sono mai stati psicofarmaci – ha commentato, per poi precisare – . Allora, psicofarmaci cosa intendi? Le benzodiazepine? Ok, i sonniferi anche. Però sapevo che non potevo morire, infatti ho chiamato io l’ambulanza”.

Sottolineando come gli episodi cui la Fagnani ha fatto riferimento non siano altro che “attimi della sua vita”, Nina Moric ha smentito anche la dipendenza dall’alcool. “Io non sono una bevitrice, nonostante gli altri pensano lo sia – ha concluso – . Guarda, mi piacerebbe tanto, ma non sono entrate dagli alcolisti anonimi”.

