Cos’è il Frazzled English Woman, il nuovo trend alla portata di tutti

La nuova tendenza Frazzled English Woman è alla portata di tutti: ecco cos’è e perché è considerata estremamente cool.

Sapete cos’è il Frazzled English Woman? Anche se la risposta è negativa, siamo pronti a scommettere che, almeno una volta nella vita, seppur inconsapevolmente avete sposato la nuova tendenza social. Vediamo in cosa consiste e perché va tanto di moda.

Frazzled English Woman: cos’è il nuovo trend social

La nuova tendenza social ha un nome assai complicato, almeno per chi non ha grande padronanza con la lingua inglese, ma nella pratica è qualcosa di estremamente semplice. Stiamo parlando della Frazzled English Woman, nata lo scorso dicembre e tornata in auge su TikTok. Il ‘settore’ è quello della moda e, almeno per una volta, si tratta di un trend alla portata di tutti, che perfino i bambini potrebbero sposare.

Seguire lo stile Frazzled English Woman non è complicato, basta vestirsi casual, ‘a strati’ e prendere ispirazione dai look delle protagoniste delle commedie anni Duemila. Non ci sono regole, sia chiaro, ma è importante mixare capi caldi con qualcosa di insolito. Un esempio: collant coprenti, minigonna, maglione a treccia con camicia sotto, stivaletti bassi, maxi cappotto e sciarpa o berretto.

Tutte possiamo essere Frazzled English Woman: è questo il successo

Si può essere Frazzled English Woman anche sfoggiando un bel paio di pantaloni in pile, cashmere o perfino jeans. La gonna a pieghe non è indispensabile, ma lo è il vestirsi ‘a cipolla’. Pensate, ad esempio, ai look di Bridget Jones, che è la rappresentante per eccellenza di questo stile, oppure a Juliet di Love Actually. Quest’ultima riesce a essere so cool abbinando baker boy hat in jeans a maglioni con scollo a barchetta.