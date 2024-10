Comedian di Maurizio Cattelan va all’asta: il valore della banana con lo scotch è folle

L’opera d’arte Comedian di Maurizio Cattelan va all’asta: il valore folle della banana con lo scotch dà il via alle polemiche.

E’ corsa all’asta per Comedian di Maurizio Cattelan. La celebre opera d’arte che, checché se ne dica, è una semplice banana con lo scotch vale un occhio della testa. Le polemiche, neanche a dirlo, sono nate in un lampo e accendono gli animi di esperti del settore e non.

Comedian di Maurizio Cattelan va all’asta: il valore

Cinque anni fa, all’Art Basel Miami Beach, una delle fiere d’arte più importanti al mondo, ha debuttato il terzo ‘esemplare’ di Comedian, l’opera di Maurizio Cattelan. Oggi la banana con lo scotch viene messa all’asta ad una cifra a dir poco esorbitante. A gestire la vendita è Sotheby’s, che ha curato anche il commercio delle altre due copie dell’artista padovano.

La prima edizione è stata venduta nel 2019, a 120mila dollari, mentre la seconda poco dopo a 150mila dollari. Quest’ultima è stata poi donata al Guggenheim di New York. Adesso, però, la cifra sarà molto, molto più alta. L’asta per aggiudicarsi la terza copia di Comedian avrà una base di partenza di 1-1,5 milioni di dollari. “Sarà il pubblico ad avere voce in capitolo su quanto vale“, ha dichiarato David Galperin, responsabile per l’arte contemporanea di Sotheby’s.

Comedian vale più di 1 milione di dollari: esplode la polemica

Come si può spendere più di 1 milione di dollari – oltre 1 milione di euro – per una semplice banana attaccata al muro con lo scotch? E’ questa la domanda che in molti si pongono dopo aver saputo dell’asta di Comedian. Sia chiaro, Maurizio Cattelan è uno degli artisti più quotati al mondo, ma la cifra è davvero spropositata. Qualcuno dibatte sul valore concettuale dell’opera, ma il valore stimato risulta comunque eccessivo.