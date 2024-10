Lucca Comics 2024: date, biglietti ed eventi imperdibili

Tutto pronto per il Lucca Comics & Games 2024: vediamo le date, il costo dei biglietti e gli eventi imperdibili.

Il Lucca Comics & Games 2024 sta per essere inaugurato. Considerato uno degli eventi del settore più importanti al mondo, attira appassionati e non da ogni parte del globo. Vediamo le date, il programma di quest’anno, il costo dei biglietti e gli appuntamenti più attesi.

Lucca Comics & Games 2024: le date e gli eventi imperdibili

C’è grande attesa per il Lucca Comics & Games 2024, a tema The Butterfly Effect, in omaggio alla Madama Butterfly di Puccini. Quest’anno, infatti, la manifestazione combacia con il centenario della morte del famoso compositore lucchese Giacomo e i 50 anni dalla nascita di Dungeons & Dragons. Le date da segnare in agenda, per partecipare ad uno degli eventi più particolari del globo, vanno da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre.

Il programma è come sempre molto vasto e farà breccia nel cuore degli amanti di fumetti e videogiochi. Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello del 30 ottobre alle 16 al Teatro del Giglio, con l’esposizione dei tre poster disegnati per l’occasione dal maestro Yoshitaka Amano, illustratore dei videogiochi Final Fantasy. Le opere faranno da sfondo al concerto in onore di Puccini. I suoi fan devono segnare in agenda anche un altro evento, quello dell’1 novembre alle ore 13, presso l’Auditorium di San Francesco.

Molta attesa anche la presentazione della seconda stagione della serie Netflix Squid Games, alla presenza del regista Hwang Dong-hyuk e degli attori Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun. L’appuntamento è per il 31 ottobre al Cinema Moderno. L’1 novembre, invece, è la volta dell’autrice giapponese Peach Mamoko, famosa per i suoi lavori al Marvel Comics.

Come acquistare i biglietti per il Lucca Comics & Games?

Un altro appuntamento imperdibile del Lucca Comics 2024 è quello con Jeph Loeb il 31 ottobre all’Auditorium San Girolamo e con Scott Snyder l’1 novembre nella Chiesa di San Giovanni. Gli amanti di Gene Luen Yang devono assolutamente recarsi all’Auditorium San Girolamo l’1 novembre, per la presentazione del nuovo graphic novel Un anno per amarti.

Tra gli altri ospiti molto attesi ci sono: Fumettibrutti, Sergio Gerasi, la famiglia Crepax, Alessandro Braonciani e Jeremy Crawford, designer delle regole del gioco Dungeons & Dragons. I biglietti per il Lucca Comics & Games sono in vendita su Tickeone, con prezzi che partono da 28 euro per l’ingresso singolo fino a 93,60 euro per l’abbonamento di cinque giorni. Ricordate che per accedere agli stand è necessario ritirare un braccialetto.