Significato del nome Azzurra: origini, caratteristiche e onomastico

Azzurra è un nome dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi prediletti dai neogenitori italiani spicca Azzurra, un nome femminile che evoca calma e serenità proprio come il colore di cui deriva. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue caratteristiche.

Significato : che ha il colore del cielo sereno

: che ha il colore del cielo sereno Origine : persiana

: persiana Onomastico : 1 novembre

: 1 novembre Varianti: Azure (inglese), Azura (spagnolo), Azur (francese), Azura (portoghese), Azuur (olandese)

Significato e origini del nome Azzurra

Azzurra è un nome di origine persiana che deriva dal termine “lajward“, utilizzato per indicare i lapislazzuli, ma anche la particolare sfumatura di colore di queste meravigliose pietre. Per questo motivo il significato del nome Azzurra può essere inteso poeticamente come “colei che ha il colore del cielo sereno“.

Mamma con neonato

Onomastico e diffusione del nome Azzurra

Non essendo note Sante che abbiano portato questo nome, l’onomastico di Azzurra deve essere festeggiato il 1 novembre in occasione della festa di Ognissanti.

Il nome Azzurra ha visto crescere in maniera notevole la sua popolarità negli ultimi anni. Scarsamente presente nella penisola fino agli inizi del ‘900, nella seconda metà del secolo è diventato sempre più comune e attualmente la sua diffusione è in aumento. Infatti, secondo i dati ISTAT nel 1996 vennero chiamate così 155 neonate, mentre nel 2016 questo numero è salito a 788. Del nome esiste anche la variante maschile Azzurro, che però gode di scarsa popolarità.

Curiosità e caratteristiche sul nome Azzurra

Azzurra è una bambina romantica e idealista, dotata di una spiccata sensibilità e di una certa inclinazione all’introspezione. Le persone che portano questo nome sono solari e cercano di portare positività in ogni ambito della loro vita. Altre caratteristiche tipiche di Azzurra sono la calma e serenità con cui affronta le sfide quotidiane.

Azzurra è una persona originale e a volte eccentrica tanto nella sfera personale quanto nella vita professionale. Per questo motivo molto probabilmente sarà orientata verso lavori che enfatizzano la creatività come ad esempio le professioni legate al viaggio, alla cucina o all’arte. In alternativa può eccellere nel campo delle scienze umane, del diritto o dell’educazione primaria.

Il colore associato ad Azzurra è, ovviamente, il blu chiaro in tutte le sue sfumature, tonalità che richiama la calma e la tranquillità. La pietra portafortuna è invece il diamante, gemma simbolo di forza e incorruttibilità ma anche di purezza assoluta. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 5, cifra simbolo di originalità e creatività.

Personaggi famosi con il nome Azzurra

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Azzurra: