Cos’è il Coachella Music Festival? Dove si svolge e quando

Il Coachella Music Festival è l’evento più cool di tutto il mondo: vediamo cos’è, dove si svolge, quando e perché tutti sognano di andarci.

Senza ombra di dubbio, il Coachella Music Festival è uno degli eventi musicali più amati al mondo. Non solo da influencer, artisti e Vip in generale, ma anche dalle persone comuni. Scopriamo cos’è, le sue origini, quando si svolge e perché è diventato importante anche per quel che riguarda le tendenze.

Coachella Music Festival: cos’è e dove si svolge

Il Coachella Valley Music and Arts Festival, che ormai tutti chiamano semplicemente Coachella, è uno dei festival musicali più famosi al mondo. Immaginate una grande spianata desertica con un palco enorme sul quale si esibiscono tanti artisti. Musica, divertimento, luci e una grande ruota panoramica: la location si può descrivere in ogni modo, ma nessuna parola può descrivere l’atmosfera che si respira durante la manifestazione.

Era il 1999, quando agli Empire Polo Field di Indio, in California, si è tenuta la prima edizione del Coachella Music and Arts Festival. All’epoca, diversi artisti di fama mondiale si sono esibiti sul palco: dai Chemical Brothers a Ben Harper, passando per A perfect circle e Moby. L’anno non è stato scelto a caso, in quanto cadeva il trentennale dello storico concerto di Woodstock, ma l’evento non ha riscosso grande successo.

Così nel 2000 non è stato replicato, ma nel 2001 è tornato in scena e non si è più fermato. Gli organizzatori hanno impiegato due anni per confezionare una manifestazione con i fiocchi e i numeri parlano per loro: sono 300mila le persone che ogni anno partecipano al Coachella. Tante le star che si sono esibite in questi anni, tra cui: Madonna, Amy Winehouse, i Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, i Coldplay, Harry Styles, i Verve e i Guns N’ Roses.

Quando si svolge il Coachella Music and Arts Festival

Il Coachella Music Festival si svolge ogni anno nel mese di aprile, precisamente in due weekend. Solitamente, i biglietti vengono messi in vendita a gennaio e terminano nel giro di pochissime ore. Secondo le stime, ogni anno i ricavi dei concerti superano 100 milioni di euro. Ma la manifestazione non è importante soltanto per la musica, ma anche per la moda e la cultura giovanile.

Ogni anno è proprio qui che si anticipano o si lanciano nuove tendenze di moda e hair look. E’ merito del Coachella, ad esempio, se sono tornati in auge i sandali alla schiava o gli stivali da cowboy, così come i kimoni multicolor e le trecce.