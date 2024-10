Quei ricordi là di Olly, il significato: “Sì, ne vale la pena”

Qual è il significato di Quei ricordi là di Olly? La canzone proietta l’artista in un futuro lontano, quando tutti lo daranno per spacciato.

Con un sound urban, Quei ricordi là di Olly promette di diventare un successo. La canzone, nonostante le chitarre che spiccano nella melodia, riesce ad essere emozionante al punto giusto, offrendo una riflessione sull’accettazione dello scorrere del tempo. Vediamo il testo e il significato.

Quei ricordi là di Olly, il significato della canzone

Quei ricordi là di Olly è contenuta all’interno dell’album Tutta vita, uscito il 25 ottobre 2024. Scritto dallo stesso artista con JVLI, il brano racconta come si vede il cantante tra qualche anno. Immagina di vivere la sua vecchiaia con la sua famiglia, su un’isola lontana, cullato da un’amaca sotto all’ombra di un baobab.

“Io ti prometto che sarà bellissimo

Tornare a quei ricordi, ah

Si, a quei ricordi là, che brivido

Di quelli che non puoi spiegare”.

Olly si immagina anziano ma ancora pieno di vita, che alterna attimi di passione “con una domenicana” a momenti di gioco con i nipoti che gli corrono attorno. C’è un pizzico di nostalgia per il passato, ma una consapevolezza gli strappa un sorriso: la sua vita è stata vissuta al massimo.

“Ci sono momenti che non puoi scordare

Come le chitarre prima di un concerto

Tutte quelle notti perse a litigare“.

Con Quei ricordi là, l’artista racconta la sua ultima parte dell’esistenza, quando finirà davanti alle telecamere solo su Techetechetè. Qualcuno lo darà per spacciato, magari paragonandolo ad una delle discoteche più famose d’Italia, il Cocoricò, ma in realtà sarà “spaparanzato con un cocco sul comò“. E, se tra i ricordi affioreranno anche quelli meno piacevoli Olly non ha alcun dubbio: se li terrà comunque stretti.

Ecco il video di Quei ricordi là di Olly:

Quei ricordi là di Olly: il testo della canzone

Tra qualche anno mi vedo su un’amaca sotto un baobab

Solo e fuori dai radar ma su Techetechete’

A ballare merengue con una domenicana…

Continua per il testo integrale