Holden: la scaletta dei concerti del tour 2024

Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Holden: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Dopo il successo ottenuto grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Holden è pronto per partire con il suo primo tour 2024. L’artista si esibirà in alcune delle città più importanti d’Italia, da Nord a Sud: vediamo tutte le date e la scaletta che porterà in scena.

Holden, le date del tour 2024

All’anagrafe Joseph Carta, Holden è pronto per concedersi ai fan con il primo tour della sua carriera. L’ex talento di Amici di Maria de Filippi, negli ultimi mesi del 2024, girerà l’Italia in lungo e in largo, esibendosi in alcune delle location nostrane più importanti. La data zero è fissata per il 13 novembre presso il Viper Theatre di Firenze, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 29 novembre presso i Magazzini Generali di Milano.

Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Holden:

13 novembre a Firenze (Viper Theatre)

14 novembre a Perugia (Afterlife)

16 novembre a Bari (Demodè Club)

17 novembre a Napoli (Duel Club)

19 e 20 novembre a Roma (Largo Venue)

23 novembre a Roncade, TV (New Age Club)

24 novembre a Bologna (Locomotiv Club)

26 novembre a Torino (Hiroshima Mon Amour)

28 e 29 novembre a Milano (Magazzini Generali).

I biglietti, in vendita su Ticketone, hanno un prezzo unico, pari a 34.50 euro, a cui bisogna aggiungere il costo di prevendita.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Holden porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi. Nei 120 minuti di esibizione, ecco quale sarà la scaletta: